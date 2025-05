NÜRNBERG. (454) Am Samstag (03.05.2025) finden in der Nürnberger Innenstadt zwei Demonstrationen statt. Verkehrsteilnehmer müssen in den Nachmittags- und Abendstunden mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen rechnen.



Im Rahmen der Versammlungen wird es in der Zeit zwischen 13:00 und 22:00 Uhr zwei Demonstrationszüge geben.

In der Zeit zwischen 13:00 und 16:00 Uhr führt eine Demonstration die Teilnehmer auf folgender Strecke durch das Stadtgebiet:

Kornmarkt - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Färberstraße - Karolinenstraße - Lorenzkirche - Königstraße - Königstor - Bahnhofsplatz - Frauentorgraben - Färbertor - Färberstraße - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Kornmarkt

Für den zweiten Demonstrationszug ist in der Zeit zwischen 16:00 und 22:00 Uhr folgende Wegstrecke vorgesehen:

Rosenaupark - Bleichstraße - Obere Turnstraße - Spittlertorgraben - Dennerstraße - Plärrer - Ludwigstraße - Jakobsplatz - Jakobstraße - Färberstraße - Karolinenstraße - Lorenzkirche - Königstraße - Bahnhofstraße - Marienstraße - Gleißbühlstraße - Prinzregentenufer - Wassertorstraße - Johann-Sörgel-Weg - Wöhrder Wiese

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es entlang der beschriebenen Aufzugsstrecken zu Verkehrsbehinderungen kommen. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die Bereiche um die genannten Routen möglichst zu umfahren.



Erstellt durch: Michael Konrad