KAUFERING. Am Nachmittag des 01.05.2025 gerieten zwei Pkw und ein Garagenkomplex in der Saalestraße in Kaufering in Brand. Es entstand Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich, durch den Brand wurden keine Bewohner verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Gegen 15:30 Uhr stellten Zeugen einen Brand an einem Carport in der Saalestraße in Kaufering fest und meldeten diesen umgehend. Ein im Carport befindlicher Pkw brannte gänzlich aus, ein davor geparkter Pkw ebenso. Der Dachstuhl im Bereich über dem Carport brannte vollständig aus. Das Feuer griff auch auf den Dachstuhl über den angrenzenden Garagen über. Ein darin geparkter Pkw wurde leicht durch herabstürzende Teile des zerstörten Garagendaches beschädigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.