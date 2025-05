0808 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Im Zeitraum von Mittwoch (30.04.2025), 21.00 Uhr bis Donnerstag (01.05.2025), 06.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand im Aurnhahnweg mit Farbe. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0809 – Unfall mit zwei Leichtverletzten

Lechhausen – Am Donnerstag (01.05.2025) kam es in der Aindlinger Straße Ecke Steinerne Furt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Autofahrer und einer 21-jährigen Autofahrerin. Beide wurden leicht verletzt.

Gegen 07.45 Uhr war der 25-Jährige mit seinem Renault in der Steinernen Furt stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Aindlinger Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit der 21-jährigen BMW-Fahrerin, die dort in Richtung Süden unterwegs war. Die 21-Jährige und der 25-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

0810 – Polizei ermittelt nach Unfall mit E-Bike-Fahrer

Lechhausen – Am Donnerstag (01.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 39-Jährigen E-Bike-Fahrer und einer 41-Jährigen in der Radetzkystraße.

Gegen 18.00 Uhr stand die 41-Jährige neben ihrem Kinderfahrradanhänger auf dem Radweg. Der 39-Jährige war auf dem Radweg in Richtung Lech unterwegs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 41-Jährigen, wobei diese stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der 39-Jährige blieb unverletzt.

Bei der Aufnahme durch die Polizei, stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 39-Jährigen.

0811 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung durch Unbekannte

Oberhausen – Am (01.05.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Parkanlage in der Löfflerstraße.

Gegen 20.00 Uhr befand sich ein 18-Jähriger und sein Begleiter im Hettenbach Park. Hierbei sprachen sie ein bislang unbekannter Täter sowie dessen Begleiter an und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug der bislang Unbekannte dem 18-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit seinem Begleiter. Der 18-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Der bislang Unbekannte und dessen Begleiter wurde wie folgt beschrieben:

Unbekannter Täter:

Männlich, 16 Jahre, 170 cm, schwarze Haare, schwarzer Bart, arabisches Aussehen, dunkel gekleidet.

Unbekannter Begleiter:

Männlich, 16 Jahre, 165 cm, kurze dunkle Haare, sprach russisch, trug ein weißes T-Shirt mit langen Ärmeln, blaue Jeans und eine Umhängetasche.

Eine umgehende Fahndung der Streifen verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0812 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kriegshaber – Am Freitag (02.05.2025) war ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 17-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und der junge Mann zeigte drogentypisches Verhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Anschließend übergaben die Beamten den 17-Jährigen einer Erziehungsberechtigten.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 17-Jährigen.

0813 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Kriegshaber – Am Freitag (02.05.2025) war ein 20-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Sommestraße unterwegs.

Gegen 03.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 20-jährigen BMW-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 20-Jährigen.

0814 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Göggingen – Am Donnerstag (01.05.2025) leistete ein 43-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in einer Parkanlage. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13.15 Uhr randalierte der 43-Jährige zunächst in dem Park in der Bleriotstraße, weshalb Einsatzkräfte den Mann kontrollierten. Hierbei zeigte sich der Mann weiter äußerst aggressiv und weigerte sich seine Personalien anzugeben. Im weiteren Verlauf leistete der Mann Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, verbrachte er die nächsten Stunden im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte gegen den 43-Jährigen.

0815 – Zahlreiche Graffitis – Polizei ermittelt

Innenstadt – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30.04./01.05.2025) beschmierten Unbekannte die Innenstadt mit zahlreichen Graffitis.

Wie bereits berichtet (Pressemeldung Nr. 799 vom 01.05.2025), besprühten Unbekannte zahlreiche Gebäude- und Straßenteile mit meist politischen Inhalten. Mittlerweile kann mehr zum Ausmaß gesagt werden.

Etwa zehn Örtlichkeiten in der Augsburger Innenstadt sind von den – teilweise großflächigen – Schmierereien betroffen, darunter Bereiche in der Jakoberstraße, Metzgplatz, Spenglergäßchen und Barfüßerstraße. Über Graffitis in der Jakoberwallstraße, Volkhartstraße, Fronhof und Am Perlachberg hat die Polizei bereits gestern informiert.

An den jeweiligen Örtlichkeiten sind teilweise gleich mehrere Graffitis festgestellt worden. Der Sachschaden ist daher erheblich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat die Ermittlungen nach den Tätern und Hintergründen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.