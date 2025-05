NÜRNBERG. (453) Wie mit Meldung 444 berichtet, ereignete sich am Mittwochmorgen (30.04.2025) ein Tötungsdelikt in der Nürnberger Südstadt. Die schwer verletzte Frau konnte nun identifiziert werden.



Wie berichtet teilten am Mittwochmorgen gegen 06:15 Uhr Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße mit, dass laute Schreie aus einer Wohnung zu hören wären. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte kurze Zeit darauf in der betreffenden Wohnung einen leblosen 19-jährigen Mann sowie eine schwerverletzte Frau auffinden. Beide Personen wiesen Verletzungen auf, welche auf eine massive Gewalteinwirkung schließen lassen.

Die Nürnberger Morkommission nahm noch am Tatort die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens auf. In diesem Zusammenhang erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen, Anwohnerbefragungen sowie Absuchen des Tatortumfelds.

Die zunächst unbekannte und lebensbedrohlich verletzte Frau, befindet sich derzeit in einem stabilen Gesundheitszustand. Zudem gelang es nun deren Identität zu klären. Demnach handelt es sich um eine 14-jährige Jugendliche, welche sich berechtigt in der Tatortwohnung aufhielt.

Aufgrund des aktuellen Ermittlungsstands verdichten sich die Hinweise, dass mindestens eine weitere Person an dem Tatgeschehen beteiligt war, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem sozialen Umfeld der Opfer stammen dürfte.

Die Ermittlungen der Nürnberger Mordkomission zur Klärung des Geschehens werden diesbezüglich weiter in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fortgeführt.



Erstellt durch: Michael Petzold