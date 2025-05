BAD TÖLZ. In der Nacht auf 1. Mai 2025 wurden auf einem Firmengelände durch unbekannte Täter ein Tresor und Bargeld entwendet. Zur Anzahl möglicher Täter bzw. zur Flucht liegen derzeit keinerlei Informationen vor. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf Donnerstag (1. Mai 2025), zwischen 21.00 und 7.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in Räumlichkeiten auf einem Firmengelände Im Farchet in Bad Tölz ein. In einem dortigen Büro entwendeten sie gewaltsam einen Tresor, welchen sie vermutlich mit einem, auf dem Gelände abgestellten, Stapler abtransportierten. Der Stapler konnte mittlerweile in der Nähe des Tatorts aufgefunden werden.



Der durch die Tat entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen niedrigeren fünfstelligen Eurobereich belaufen, entwendet wurde im Zuge der Tatausführung eine niedrige dreistellige Bargeldsumme. Hinweise zur Anzahl der Täter sowie zur Flucht liegen derzeit nicht vor. Der Tresor konnte jedoch kurz nach der Tat in einem Waldstück im Bereich Otterfinger Weg, Ecke Urspringerstraße in Sauerlach-Arget aufgefunden und sichergestellt werden.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen zu diesem Fall. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt nun, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Weilheim.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können:

Wem sind in der Nacht auf Donnerstag (1. Mai 2025) zwischen 21.00 und 7.40 Uhr im Bereich des Gewerbegebiets Im Farchet in Bad Tölz verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?



Wer hat in der besagten Nacht einen Stapler im Gewerbegebiet Im Farchet fahren gesehen?



Wer kann Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeugen in der Tatnacht bzw. in den frühen Morgenstunden an der Auffindeörtlichkeit des Tresors (im Waldstück im Bereich Otterfinger Weg/Urspringerstraße in Sauerlach-Arget) machen?



Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?



Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.