NÜRNBERG. (451) Am Donnerstagvormittag (01.05.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern in der Münchener Straße in Nürnberg. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen.



Am Donnerstagmorgen fanden sich zum Auftakt der Motorradsaison gut 30.000 Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen in der Münchener Straße in Nürnberg ein. Gegen 10:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Motorradfahrerin die Durchfahrtsgasse in der Münchener Straße mit ihrem Kraftrad der Marke „Yamaha RE40“. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 62-jähriger Fahrer einer BMW R 1300 GS mit dem Einparken seines Motorrads befäftigt.

Aus noch nicht geklärter Ursache kam es hierbei zur Kolission der beiden Fahrzeuge in deren Folge die 18-Jährige stürzte und sich eine Fraktur am Bein zuzog. Sie musste in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gefahren werden.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold