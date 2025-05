ERLANGEN. (450) In der Nacht von Dienstag (29.04.2025) auf Mittwoch (30.04.2025) brachen Unbekannte in vier Schulen in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstüren gewaltsam Zugang zu folgenden Schulen:

- Pestalozzischule in der Pestalozzistraße

- Realschule am Europakanal in der Schallershofstraße

- Grundschule Frauenaurach in der Keplerstraße

- Mönauschule in der Steigerwaldallee

In den Innenräumen brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Zudem versuchten sie in drei Fällen Tresore zu öffnen, was nicht gelang.

Ein Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der verursachte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Erlangen hat die Ermittlungen in den Fällen übernommen und prüft Tatzusammenhänge. Zudem bitten die Beamten um Zeugenhinweise. Personen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel