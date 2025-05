NÜRNBERG. (449) Am Donnerstagnachmittag (01.05.2025) griff ein 26-Jähriger während einer Fahrscheinkontrolle die Kontrolleure körperlich an. Er wurde vor Ort fixiert und festgenommen.



Gegen 16:30 Uhr sollte der spätere Beschuldigte in der U-Bahn in Richtung Opernhaus einer Fahrscheinkontrolle unterzogen werden. Wie sich heraussstellte, war der Mann nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins und wurde deshalb an der Haltestelle Opernhaus durch die Kontrolleure aus der U-Bahn begleitet.

Am Bahnsteig setzte der 26-Jährige zur Flucht an und packte einen der Kontrolleure am T-Shirt. Der Geschädigte reagierte schnell, brachte den Mann zu Boden und fixierte ihn dort bis zum Eintreffen einer Polizeistreife.

Der Kontrolleur verletzte sich leicht, der Beschuldigte, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Die Beamten brachten den 26-Jährigen zur Dienststelle, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Arzt eine Blutentnahme durchführte.

Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs der räuberischen Erpressung, Körperverletzung, Nötigung und des Erschleichens von Leistungen gegen den Beschuldigten ein.



Erstellt durch: Janine Mendel