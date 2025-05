NÜRNBERG/FÜRTH. (448) Am Freitagabend (02.05.2025) findet in den Stadtgebieten von Nürnberg und Fürth eine Fahrraddemo statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Beeinträchtigungen einstellen.



Die Demonstration startet um 17:00 Uhr am Nürnberger Opernhaus und soll gegen 21:00 Uhr am Kulturforum in Fürth enden. Dabei ist folgende Wegstrecke vorgesehen:

Opernhaus - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Frauentorgraben - Plärrer - Südliche Fürther Straße - Veit-Stoß-Anlage - Fürther Straße - Maximilianstraße - Jansenbrücke - Frankenschnellweg - Ausfahrt Nürnberg/Fürth - Fürther Straße - Höfener Straße - Karolinenstraße - Schwabacher Straße - Theresienstraße - Badstraße - Weiherstraße - Uferstraße - Maxbrücke - Würzburger Straße (Kulturforum)

Infolge der Fahrraddemo kommt es entlang der genannten Route zu Verkehrssperren. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Beamten zu beachten und die angemeldete Wegstrecke im betroffenen Zeitraum möglichst zu umfahren.



Erstellt durch: Michael Konrad