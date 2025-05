OBERSTDORF. Am Donnerstagabend wurde eine Rauchentwicklung in einem Waldstück bei Oberstdorf mitgeteilt. Auslöser war eine in Flammen stehende Berghütte, welche als Lagerraum genutzt wurde. Die Feuerwehr Oberstdorf war mit ca. 50 Kräften im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 28.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Memmingen fortgeführt.

(Pst Oberstdorf)