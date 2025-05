OTTOBEUREN. Am Donnerstag, 01.05.2025 kam es gegen 16:20 Uhr auf der Staatstraße 2013 zwischen Hawangen und Ottobeuren zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 85-jähriger Memminger mit seinem Pkw die Staatsstraße in Richtung Ottobeuren und wollte auf Höhe der Einmündung nach Brüchlins nach links abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen 22-jährigen Motorradfahrer, welcher sich als Teil einer dreiköpfigen Gruppe auf der entgegenkommenden Fahrspur Richtung Memmingen befand. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in die rechte Seite des abbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Insassen des abbiegenden Pkw wurden verletzt ins Klinikum eingeliefert. Durch das Motorrad wurde noch ein weiterer Pkw beschädigt, welcher sich hinter dem abbiegenden Pkw befand, dessen Insassen jedoch unverletzt blieben. Der genaue Unfallhergang wird derzeit unter Hinzuziehung eines Gutachters ermittelt. Die Staatsstraße war zur Unfallaufnahme durch die eingesetzten Feuerwehren Hawangen und Ottobeuren für ca. 3 Stunden gesperrt. (PI Memmingen)