NÜRNBERG. (446) Am Donnerstag (01.05.2025) fanden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere Versammlungen und Veranstaltungen statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht eine erste Bilanz.



Bereits ab den Morgenstunden fanden sich in der Münchener Straße gut 30.000 Motorradfahrer zum Auftakt der Motorradsaison ein. Hier war die Münchener Straße ab der Treierer Straße bis circa 14:00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Während des Treffens ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt vier verletzten Personen. So erlitt eine Motorradfahrerin eine Beinverletzung, als sie beim Einparkvorgang mit einer anderen Motorradfahrerin zusammenstieß. Die Verletzte musste in ein Krankenhaus gefahren und medizinisch versorgt werden. Bei einem Auffahrunfall im Rahmen der Abfahrt verletzten zudem sich zwei Männer und eine Frau leicht. Die Verkehrsunfälle werden von der Nünrberger Verkehrspolizei bearbeitet. Weitere Vorfälle ereigneten sich nicht nicht.

Um 10:00 Uhr begann mit einer Auftaktkundgebung in der Südstadt ein Aufzug über die Breitscheidstraße- Pillenreuther Straße - Wölckernstraße - Allersberger Straße - Allersberger Tunnel - Bahnhofstraße - Bahnhofsplatz - Königstraße – Hallplatz bis zur anschließenden Abschlusskundgebung am Kornmarkt. Hier nahmen circa 1000 Personen teil.

Eine weitere Versammlung begann am Petra-Kelly-Platz gegen 11:30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung. Der anschließende Aufzug führte über die Gostenhofer Hauptstraße - Plärrer - Frauentorgraben - Steinbühler Straße - Steinbühler Tunnel - Gibitzenhofstraße - Landgrabenstraße - Tafelfeldstraße - Tafelfeldtunnel - Lessingstraße - Frauentorgraben - Färbertor - Färberstraße - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Jakobsplatz - Ludwigstraße - Ludwigstor - Plärrer - Fürther Straße - Kernstraße - Adam-Klein-Straße und endete gegen 15:00 Uhr am Nachbarschaftshaus Gostenhof. An dieser Versammlung nahmen an der Spitze bis zu 2900 Personen teil.

Im Verlauf des Aufzugs zündeten Versammlungsteilnehmer mehrere Rauchtöpfe. Zudem vermummten sich vereinzelte Teilnehmer mehrmals im Verlauf des Versammlungsgeschehens. Einsatzkräfte stellten zudem eine Palästina-Fahne mit Faust sicher, da der Aufdruck der Fahne den Anfangsverdacht einer Straftat begründete.

Am Veit-Stoß-Platz findet noch bis in die Abendstunden hinein ein Straßenfest statt.

Weitere nennenswerte Störungen ereigneten sich bislang nicht.



