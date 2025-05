MISSEN-WILHAMS. Am Maifeiertag wurde gegen 12:30 Uhr durch einen Anwohner eine Rauchentwicklung aus einer Garage in einem Wohngebiet in Missen mitgeteilt. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Missen konnte eine Brandentwicklung in der Garage festgestellt und abgelöscht werden, sodass sich der Brand nicht auf die anliegenden Wohngebäude ausbreiten konnte. Der Schaden am Garagengebäude, sowie der darin befindlichen Fahrzeuge wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Als brandursächlich wird die unsachgemäße Entsorgung noch nicht gänzlich ausgekühlter Asche vermutet. Aus diesem Anlass weist die Polizei auf eine ordnungsgemäße Entsorgung von Kohle und Asche hin.

Im Einsatz war ein Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Missen mit ca. 30 Einsatzkräften sowie Beamte der Polizeiinspektion Immenstadt. (PI Immenstadt)

