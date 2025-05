Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

LICHTENFELS. Am frühen Mittwochmorgen kam es in Lichtenfels zu einer Auseinandersetzung bei der ein 18-Jähriger zwei Männer mit einem Messer verletzt haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Richter am Mittwoch Untersuchungshaftbefehl gegen ihn.

Gegen 3.20 Uhr gerieten die drei Männer deutscher Staatsangehörigkeit in der Wendenstraße in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der 18-Jährige seine beiden Kontrahenten im Alter von 18 und 20 Jahren mit einem Messer verletzt haben. Zeugen verständigten die Polizei Lichtenfels. Rettungskräfte transportierten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr für die Männer. Im weiteren Verlauf übernahm die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen.

Der 18-Jährige wurde am Mittwochnachmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Coburg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ dieser Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den Tatverdächtigen. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die näheren Umstände und Hintergründe der Tat sind Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Coburg. Zu ihnen kann derzeit keine Auskunft gegeben werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/6450 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.