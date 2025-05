BAMBERG. Unbekannte drangen zwischen Samstagabend und Donnerstagmittag in eine Wohnung in der Brennerstraße, im Bereich der Einmündung Zollnerstraße, ein und stahlen Bargeld sowie Wertsachen in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Samstag, 23 Uhr, bis Donnerstag, 12.45 Uhr, verschafften sich die Einbrecher Zugang zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen Bargeld sowie Wertgegenstände. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand kein Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Brennerstraße/Zollnerstraße bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.