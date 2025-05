HERGENSWEILER. In der Freinacht erlaubte sich eine unbekannte Täterschaft eine abstoßende Aktion am Maibaum im Ort Hergensweiler. An dem am Vortag aufgestellten Maibaum wurde ein Dachs aufgehängt. Dies wurde bei der Polizeiinspektion Lindenberg im Laufe des Vormittags mitgeteilt.

Den haarsträubenden Anblick konnten am Morgen des ersten Mai mehrere Personen sehen, bevor das verendete Tier von der Feuerwehr geborgen werden konnte. Die Polizeiinspektion Lindenberg hat die Ermittlungen wegen eines Verdachts der Jagdwilderei und Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Ob das Tier bereits tot war, als es an dem Baum aufgehängt wurde, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise (auch „Hörensagen“ und Erzählungen) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 08381-92010 bei der Polizeiinspektion Lindenberg zu melden. (PI Lindenberg)

