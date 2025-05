0807 – Unfall auf der B17

Bundesstraße B17 / AS Königsbrunn Nord / FR Süden – Am Dienstag (29.04.2025) kam es zu einem Unfall mit einem 20-jährigen Motorradfahrer an der Ausfahrt Königsbrunn Nord. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 20.00 Uhr war der 20-Jährige mit seinem Motorrad in Richtung Süden unterwegs. An der Ausfahrt Königsbrunn Nord verließ er die B17 und kam in der Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzte er und kollidierte mit der Schutzplanke. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Abfahrt war für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei klärt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.