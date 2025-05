PP SCHWABEN SÜD/WEST. Eine in der Gesamtschau ruhige „Freinacht“ liegt hinter den Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Auch 2025 kam es zu keinen größeren Einsätzen. Die Polizei zieht daher ein überwiegend positives Fazit.

Nach einem deutlichen Rückgang der Einsatzzahlen im Jahr 2024 verzeichnete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in diesem Jahr einen leichten Anstieg der Gesamteinsätze von 90 Einsätzen im Jahr 2024 auf 113 im Jahr 2025. Ursächlich hierfür dürften vermutlich auch das gute Wetter und die milden Temperaturen gewesen sein. Die Einsatzanlässe waren überwiegend niederschwellig.

In 21 Fällen mussten die Beamten beispielsweise zu mitgeteilten Ruhestörungen ausrücken. Noch in der Nacht wurden der Polizei sieben (Vorjahr: sechs) Sachbeschädigungen bekannt. Verglichen mit dem Vorjahr, stieg der dabei entstandene Sachschaden unerfreulicherweise auf knapp 5.000 Euro (Vorjahr: 1.250 Euro) an. Erfahrungsgemäß wird allerdings das genaue Ausmaß eventueller Beschädigungen erst im Laufe der nächsten Tage vollständig bekannt. Die aktuell vorliegenden Zahlen stellen folglich nur einen bisherigen Sachstand dar.

In der vergangenen Freinacht nahmen die Beamten neun Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten auf (Vorjahr: zwei). Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden in diesem Jahr auch zwei Einsatzkräfte der Polizei in Sonthofen durch einen Tätlichen Angriff eines alkoholisierten Heranwachsenden verletzt. Die Verletzungen waren zum Glück nur leicht, die Beamten konnten ihren Dienst im Nachgang fortsetzen.

Trotz der leicht gestiegenen Fallzahlen und der Zunahme im Bereich der entstandenen Sachschäden zieht das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West eine positive Bilanz. Der Dank der Beamtinnen und Beamten richtet sich daher an alle, die sich in der Freinacht an Recht und Gesetz gehalten haben und die Grenzen des Brauchtums nicht überschritten.

Dennoch weist das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West daraufhin, dass die „Freinacht“ keineswegs ein Freibrief für die Begehung von Straftaten und die mutwillige Zerstörung fremden Eigentums ist. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).