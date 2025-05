671. Körperverletzungsdelikt – Milbertshofen

Am Dienstag, 29.04.2025, gegen 20:00 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich des Korbinianplatzes. Dort wurde er von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Während dessen hatte sich eine weitere unbekannte männliche Person von hinten dem 24-Jährigen genähert und ihm unvermittelt mehrfach mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen.

Die Täter haben aus einer Gruppe von fünf bis sechs Personen heraus agiert. Die Täter ließen unvermittelt vom 24-Jährigen ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern brachte keine neuen Hinweise.

Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der 24-Jährige konnte lediglich einen der Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkelhäutig, könnte nach Angaben des Geschädigten eine Ähnlichkeit mit Personen mit Down-Syndrom haben

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Korbinianplatz, Knorrstraße, Milbertshofener Straße; Korbinianstraße und Frankfurter Ring (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

672. Fußgänger wird von Pkw erfasst; eine Person verletzt – Gräfelfing

Am Mittwoch, 30.04.2025, gegen 11:20 Uhr, befuhr die 77-Jährige aus dem Landkreis München mit ihrem Pkw, Mercedes, die Lochhammer Straße in Richtung Pasinger Straße. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle fuhr sie an einem Linienbus vorbei, welcher zu diesem Zeitpunkt dort hielt.

Zu diesem Zeitpunkt betrat vor dem Bus eine 15-Jährige aus dem Landkreis München die Fahrbahn und wollte diese überqueren. Die 15-Jährige wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Straße. Die schwer verletzte Fußgängerin wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Münchner Klinikum verbracht. Am Pkw der 77-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Die Lochhammer Straße musste für eine Stunde gesperrt werden, hierbei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

673. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn; eine Person verletzt – Westend

Am Mittwoch, 30.04.2025, gegen 17:00 Uhr, befuhr der 45-Jährige aus dem Landkreis München mit seinem Pkw, VW, die Westendstraße.

Auf Höhe der Eichstätter Straße beabsichtigte der 45-Jährige nach links über den parallel verlaufenden Gleiskörper der Straßenbahn zu wenden, um danach in die Gegenrichtung zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die 40-Jährige mit der Straßenbahn in die gleiche Richtung. Die Straßenbahn erfasste den Pkw frontal, wodurch beide Fahrzeuge mittelschwer beschädigt wurden.

Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Westendstraße zeitweise gesperrt werden. Es kam dabei zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sich womöglich aufgrund des Verkehrsunfalls verletzt haben (unter anderem aufgrund einer gesprungenen Scheibe im Fahrgastraum) und sich nicht bei der Polizei vor Ort gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzten.

674. Kind wird von Pkw erfasst; eine Person verletzt – Forstenried

Am Mittwoch, 30.04.2025, gegen 16:10 Uhr, befuhr die 41-Jährige aus München mit ihrem Pkw, Peugeot, die Forstenrieder Allee stadteinwärts.

An der Gabelung zur Stäblistraße betrat der 8-Jährige aus München die Fahrbahn trotz des für ihn geltenden Rotlichts. Der 8-Jährige wurde vom Pkw erfasst und stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

675. Verkehrsunfall mit mehreren Pkw; fünf Personen verletzt – Waldtrudering

Am Mittwoch, 30.04.2025, gegen 15:00 Uhr, fuhr die 81-Jährige aus München mit ihrem Pkw, VW, von dem neben der Fahrbahn befindlichen Parkstreifen nach links in den fließenden Verkehr auf die Wasserburger Landstraße ein. Mit im Fahrzeug befand sich ein 85-Jähriger aus München.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr die 80-Jährige aus München mit ihrem Pkw, Fiat, die Wasserburger Landstraße. Als der VW einfuhr kollidierten beide Pkw miteinander.

Der Fiat wurde durch den Zusammenstoß auf die linke Seite umgeworfen und stieß gegen zwei geparkte Pkw. Der VW wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgelenkt und stieß gegen das Heck eines weiteren geparkten Pkw, Mercedes.

Die Insassen des VW und Fiat wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Personen, welche sich zum Unfallzeitpunkt direkt neben dem geparkten Mercedes befanden, wurden ebenfalls leicht verletzt. Die fünf Unfallbeteiligten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz beteiligt. Hierfür musste die Wasserburger Landstraße für eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Die Unfallaufnahme sowie die dadurch bedingten Verkehrsbehinderungen erstreckten sich zweieinhalb Stunden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.