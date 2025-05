INGOLSTADT. Das Einsatzaufkommen vergangene Nacht im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar erhöht, verlief aus polizeilicher Sicht jedoch trotzdem relativ ruhig.

In der Vergangenheit kam es in der sogenannten Freinacht von 30. April auf den 01. Mai teilweise zu einer Häufung von zum Beispiel Ruhestörungen, Sachbeschädigungen an Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahrzeugen und öffentlichen Einrichtungen. Vereinzelt kam es auch zu Körperverletzungen.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Ingolstadt verzeichnete bis in den frühen Morgen des heutigen Tages rund 263 Einsätze mit Bezug zur Freinacht. Ein örtlicher Schwerpunkt lässt sich hier nicht erkennen.

Es wurden unter anderem 28 Ruhestörungen, acht Sachbeschädigungen sowie vier Körperverletzungsdelikte in diesem Zusammenhang gemeldet.

Vier der acht gemeldeten Sachbeschädigungen ereigneten sich in Dießen am Ammersee und wurden bereits durch die örtliche Polizeiinspektion im Rahmen einer Pressemeldung veröffentlicht.

Dießen am Ammersee, Lkr. Landsberg am Lech, 01.05.2025

Sachbeschädigungen in der Freinacht

In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05.2025 kam es im Ortsbereich Dießen zu mehreren Sachbeschädigungen.

Zwischen 20 und 23 Uhr wurde in den Seeanlagen in Dießen ein Stromverteilerkasten umgeworfen, wodurch die Verankerung ausbrach. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Ferner wurde im selben Zeitraum in unmittelbarer Nähe, im Bereich des Strandhotels, ein Blumentopf umgeworfen und dabei zerstört. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 €.

Gegen 22:15 Uhr wurde in der Seestraße ein öffentlicher Mülleimer angezündet und dadurch beschädigt. Hier entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 200 €.

Gegen 00:15 Uhr wurde in der Probst-Herkulan-Karg-Straße eine Papiermülltonne angezündet. Diese brannte völlig aus und wurde zerstört.

Die Polizei bittet Zeugen der Vorfälle sich unter 08807/92110 mit der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee in Verbindung zu setzen.