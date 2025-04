SESSLACH, LKR. COBURG. Am Dienstagnachmittag brach in einem Haus in Seßlach ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Um 13.45 Uhr bemerkten Zeugen den Brand des Hauses im Stadtteil Setzelsdorf und verständigten die Integrierte Leitstelle Coburg. Trotz schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren, breiteten sich die Flammen über einen Großteil des Dachstuhls aus und richteten einen hohen Schaden von mindestens 400.000 Euro an. Zudem ist das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Angehörige nahmen die vier Bewohner vorübergehend auf.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Hierbei ergaben sich inzwischen Anhaltspunkte, die auf einen technischen Defekt hindeuten.