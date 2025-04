NÜRNBERG. (444) Am Mittwochmorgen (30.04.2025) ereigenete sich ein Tötungsdelikt in der Nürnberger Südstadt. Die Mordkommission der Nürnberger Krimínalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 06:15 Uhr teilten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße mit, dass laute Schreie aus einer Wohnung zu hören wären. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte kurze Zeit darauf in der betreffenden Wohnung einen leblosen Mann sowie eine schwerverletzte Frau auffinden.

Die Frau, deren Identität bislang noch nicht geklärt werden konnte, wurde in einem akut lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gefahren. Sie befindet sich derzeit glücklicherweise in einem stabilen Zustand.

Bei der getöteten Person handelt es sich um einen in der Tatortwohnung gemeldeten 19-jährigen Mann. Beide Personen weisen Verletzungen auf, welche auf eine massive Gewalteinwirkung schließen lassen.

Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei nahm noch vor Ort in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens auf. In diesem Zusammenhang erfolgten ein großräumige Absperrung des Tatorts sowie umfangreiche Spurensicherungs – und Absuchmaßnahmen und Anwohnerbefragungen.

Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich bislang keine Hinweise auf den Aufenthalt unbekannter Dritter am Tatort. Eine Beteiligung weiterer Personen an dem Geschehen, zum Beispiel aus dem sozialen Nahfeld des Getöteten, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand des weiteren Ermittlungsverfahrens.



Erstellt durch: Michael Petzold