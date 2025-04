Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Am Montag kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb zwei tschechische Staatsbürger am Bahnhof Selb-Plößberg und fanden dabei mutmaßliches Diebesgut. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof sitzen die Männer inzwischen in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer gerieten gegen 23 Uhr in das Visier der Grenzpolizisten. Sie überprüften die beiden am Bahnhof Selb-Plößberg und stießen dabei auf mehrere Gegenstände, die mutmaßlich aus einem Einbruch stammten. Als die Beamten der Sache weiter auf den Grund gingen bestätigte sich der Verdacht. Die Beute, unter anderem Schmuck und Elektrogeräte, konnten einem kurz vorher verübten Einbruch in Selb in der Bahnhofstraße zugeordnet werden. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Hof hat die Ermittlungen übernommen und die beiden 46 und 47 Jahre alten Täter am Dienstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hof vorgeführt. Auf Antrag der Staatanwaltschaft Hof erließ dieser Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls. Die beiden Männer sitzen nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.