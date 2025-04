Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

A9 / LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Beamte der Grenzpolizei Selb fanden in der Nacht auf Montag bei der Kontrolle eines Flix-Busses an der A9 Rauschgift bei einem Passagier. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof am Montag Haftbefehl gegen ihn.

Die Grenzpolizisten entschlossen sich am Montag, 2.30 Uhr, zur Kontrolle des Flix-Busses auf dem Parkplatz bei Lipperts an der A9. Bei der Überprüfung der Insassen stießen sie bei einem 36-jährigen Passagier auf Heroin im mittleren zweistelligen Grammbereich. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und nahmen den Mann vorläufig fest, bevor die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen übernahm.

Am Montagvormittag wurde der 36-Jährige aus Heilbronn einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hof vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ dieser Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den Mann. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.