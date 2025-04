NÜRNBERG. (442) Am morgigen Donnerstag (01.05.2025) finden im Stadtgebiet Nürnberg mehrere Versammlungen bzw. Veranstaltungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.



Im Zeitraum zwischen 09:00 - 13:00 Uhr hat eine Motorradausfahrt mit bis zu 30.000 Teilnehmern ihren Startpunkt in Nürnberg. Die Motorradfahrer werden sich in der Münchener Straße zwischen der Trierer Straße und der A73 aufstellen, um im Zeitraum zwischen 11:00 und 12:30 Uhr in Richtung Kloster Weltenburg abzufahren.

In der Nürnberger Südstadt beginnt um 10:00 Uhr ein Versammlungsgeschehen, in dessen Zusammenhang sich ein Demonstrationszug in Richtung Kornmarkt bewegen wird. Dort werden im Anschluss bis zu 5000 Personen zu einem Maifest erwartet, das bis 17:00 Uhr andauern soll. Die Teilnehmer bewegen sich für den Versammlungszug auf folgender Wegstrecke in Richtung Kornmarkt:

Breitscheidstraße - Pillenreuther Straße - Wölckernstraße - Allersberger Straße - Allersberger Tunnel - Bahnhofstraße - Bahnhofsplatz - Königstraße - Hallplatz - Kornmarkt

Ein weiterer Demonstrationszug wird sich ab 11:00 Uhr in Gostenhof sammeln und ebenfalls über die Süd- und Innenstadt zurück nach Gostenhof ziehen:

Petra-Kelly-Platz - Gostenhofer Hauptstraße - Plärrer - Frauentorgraben - Steinbühler Straße - Steinbühler Tunnel - Gibitzenhofstraße - Landgrabenstraße - Tafelfeldstraße - Tafelfeldtunnel - Lessingstraße - Frauentorgraben - Färbertor - Färberstraße - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Jakobsplatz - Ludwigstraße - Ludwigstor - Plärrer - Fürther Straße - Kernstraße - Adam-Klein-Straße - Nachbarschaftshaus Gostenhof

Im Anschluss wird in der Zeit zwischen 14:00 und 21:00 Uhr im Bereich Müllnerstraße/Veit-Stoß-Platz ein Straßenfest stattfinden.

Im Zusammenhang mit den genannten Versammlungen/Veranstaltungen kommt es in den betroffenen Bereichen zu Verkehrssperren und dadurch zu teilweise längerfristigen Behinderungen für den Fahrzeugverkehr. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die Aufzugsstrecken und Veranstaltungsbereiche möglichst weiträumig zu umfahren.

