BAMBERG. Am Montagvormittag, 28. April 2025, wurde eine 96-jährige Frau Opfer eines Betrugs in ihrer Wohnung in der Maria-Ward-Straße. Im Rahmen eines Telefonbetrugs übergab sie Bargeld, Schmuck und ihre EC-Karte an die Täter. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 10 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Dieser erklärte, dass eine betrügerische Lastschrift auf ihrem Konto vorgenommen worden sei und forderte sie auf, ihre Wertsachen auf den Tisch zu legen, damit ein Polizist diese fotografieren könne.

Ungefähr eine halbe Stunde später, gegen 10.30 Uhr, klingelte ein weiterer Täter an der Wohnungstür. Als die 96-Jährige in die Küche ging, um dem Mann ein Glas Wasser anzubieten, nutzte dieser die Gelegenheit, um Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags, die EC-Karte sowie mehrere hundert Euro Bargeld zu stehlen und zu fliehen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt

Körpergröße zwischen 170 und 175 Zentimeter

sehr schlanke Figur

sehr kurze, dunkelbraune Haare

südländisches Erscheinungsbild

bekleidet mit einer hellen Hose und einem hellen T-Shirt

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die zwischen 10 Uhr und 11 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0951/9129491 zu melden.