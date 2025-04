NÜRNBERG. (441) Bereits am 20.04.2025 (Ostersonntag) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem E-Scooter. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen sich zu melden.



In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags befuhr ein 20-Jähriger gegen 04:20 Uhr mit einem E-Scooter den Radweg des Frauentorgrabens in Richtung Plärrer. Er überquerte die Einmündung Grasersgasse an der Ampel bei grün als ihn ein Taxi erfasste, welches aus der Grasersgasse kam.

Der Geschädigte stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu. Das Taxi entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Plärrer.

Mehrere Passanten kamen dem 20-Jährigen zu Hilfe. Ihre Personalien sind jedoch nicht bekannt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Die helfenden Passanten sowie andere Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / mc