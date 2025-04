LAUF AN DER PEGNITZ. (440) In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (30.04.2025) fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw durch das Schaufenster in einen Juwelier in Lauf an der Pegnitz. Beamten nahmen ihn noch im Geschäft fest.



Gegen 03:20 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Mitteiler beobachtete, wie eine Person mit einem Renault Clio in einen Juwelier am Marktplatz fuhr. Der Mann sei daraufhin ausgestiegen und hätte damit angefangen, Diebesgut in einen mitgebrachten leeren Bettbezug zu füllen.

Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz stand der Tatverdächtige noch mit der Tatbeute in der Hand im Geschäft. Die Beamten nahmen ihn unter Vorhalt der Dienstwaffe widerstandslos fest.

Der Wert des im Bettbezug befindlichen Diebesguts beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen zuvor in Nürnberg entwendet worden waren. Der 30-Jährige besitzt zudem weder eine gültige Fahrerlaubnis noch einen festen Wohnsitz in Deutschland. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von rund 0,4 Promille.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Dienststelle, wo ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchführte. Zudem wurde Haftantrag wegen Einbruchdiebstahls gestellt.

Der 30-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages (30.04.2025) einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Janine Mendel / mc