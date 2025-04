VOGTAREUTH, LKR. ROSENHEIM. Seit Dienstag, 29. April 2025, ist die 13-jährige Alissia Bichler von ihrem Wohnort in Vogtareuth abgängig und wird seitdem vermisst. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei in einem Vermisstenfall und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit Dienstag (29. April 2025), 14.50 Uhr, wird die 13-jährige Alissia Bichler vermisst. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie letztmalig im Bereich ihrer Wohnortgemeinde Vogtareuth gesehen. Nach aktuellem Erkenntnisstand liegen der Polizei Hinweise vor, dass das Mädchen nach Österreich gereist sei oder sich im Grenzgebiet im Bereich Freilassing aufhalten könnte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung der Vermissten: Größe ca. 163 cm, sehr dünne Statur, braune schulterlange Haare, Brille, helle Jeans, weißes T-Shirt (selbst mit edding-Stift bemalt), weiße Sneaker-Schuhe;

Wer hat die Vermisste nach dem 29. April 2025, 14.50 Uhr, gesehen?

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise machen, welche zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls führen könnten?

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Rosenheim unter der Telefon-Nummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.