MÜHLDORF AM INN. Am Dienstagnachmittag, 29. April 2025, brach an einem unbewohnten Wohnhaus in Mühldorf am Inn ein Feuer aus. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen wegen eines fahrlässigen Brandstiftungsdelikts. Nach derzeitgem Kenntnisstand könnte der Brand im Rahmen von Sanierungsarbeiten ausgelöst worden sein.

Am Dienstag (29. April 2025), gegen 13.45 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Mitteilung über einen Brand in der Weißgerberstraße in Mühldorf am Inn ein. Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand der Dachstuhl des betroffenen Objekts, ein aktuell unbewohntes Mehrfamilienhaus, bereits im Vollbrand. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Im Zuge der aufwendigen Löscharbeiten wurde das Feuer vollständig abgelöscht.

Eine Person konnte, nach einer vorsorglichen Abklärung vor Ort, ohne festgestellte Verletzungen entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Noch am gleichen Nachmittag übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Ermittlungen in dieser Sache. Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der Brand im Rahmen von Sanierungsarbeiten am Objekt verursacht wurde. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden die Untersuchungen nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung von Ermittlern des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgeführt.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.