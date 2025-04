SCHWANDORF. Am Bahnübergang Klardorf kam es am Dienstagmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Zug. Der Autofahrer starb noch am Unfallort. Die Polizeiinspektion Schwandorf hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstag, den 29.04.2025, gegen 11:00 Uhr, wurde die Integrierte Leitstelle über einen Unfall zwischen einem Auto und einem Zug informiert. Der Regionalzug war von Regensburg nach Schwandorf unterwegs, als es am Bahnübergang Klardorf aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß kam. Der 76-jährige Autofahrer wurde durch den Aufprall tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die 24 Fahrgäste des Regionalzuges konnten den Zug eigenständig verlassen. Einige von Ihnen erlitten einen Schock und erhielten ein Angebot der psychischen Betreuung.

Derzeit nimmt ein Gutachter die Unfallstelle auf. Sobald dieser seine Arbeit abgeschlossen hat, kann die Bergung des Fahrzeuges beginnen. Da der Zug nicht weiter fahrbereit ist, wird sich erst in den Abendstunden klären, wann das betroffene Gleis wieder freigegeben werden kann. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ob die Schranken des Bahnübergangs geöffnet oder geschlossen waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bei dem Einsatz war mit über 100 Einsatzkräften ein Großaufgebot vor Ort, darunter die örtlichen Feuerwehren, mehrere Besatzungen des Rettungsdienstes, Kräfte der Bundespolizei, des THW , der Psychosozialen Notfallversorgung und der Deutschen Bahn. Die Polizeiinspektion Schwandorf ist nun mit den Ermittlungen zu dem Unfall betraut.