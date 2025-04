OBERBAYERN SÜD. In den letzten vier Wochen kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd erneut zu einer Vielzahl betrügerischer Anrufe. Alleine im April erbeuteten die Täter so die enorme Summe von etwa zwei Millionen Euro Bargeld bzw. Wertgegenstände.

Alleine im April kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bei vielen Bürgerinnen und Bürger zu einer Vielzahl an betrügerischen Anrufen.

Die Masche der sogenannten „Schockanrufe“ bei welchen am Telefon der Eindruck eines Anrufs von Staatsanwaltschaft oder Polizei vorgetäuscht wird, dass ein naher Angehöriger des Angerufenen auf Grund eines Verkehrsunfalls festgenommen wurde und die Bezahlung einer Kaution für dessen Freilassung nötig sei wird als bekannt vorausgesetzt.

In anderen Fällen spiegeln sogenannte „falsche Polizeibeamte“ dem Angerufenen vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und überzeugen ihre Opfer ihr aufbewahrtes Bargeld und Wertgegenstände zur Sicherung an einen Abholer, einen angeblichen Polizisten, Staatsanwalt oder Gerichtsvollzieher, zu übergeben.

Besonders drastisch wird die perfide Masche verdeutlicht an einem Fall aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Hier übergab ein Mann den Betrügern bei gleich zwei aufeinanderfolgenden „Schockanrufen“ Anfang April insgesamt mehr als 1,4 Millionen Euro an Bargeld und Wertgegenständen, obwohl die erste Tat bereits polizeilich aufgenommen und der Mann auf die betrügerische Masche hingewiesen worden war.

Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führt in allen Fällen die Ermittlungen. Die Polizei warnt eindringlich mit folgenden Verhaltenstipps: