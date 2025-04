SCHWABACH. (437) Wie mit Meldung 421 berichtet ereignete sich am Donnerstag (24.04.2025) ein Raub in Wendelstein (Lkrs. Roth). Der Ermmitlungsrichter erließ nun fünf Haftbefehle.



Ein zunächst Unbekannter bedrohte einen 24-Jährigen mit einer Schusswaffe auf einem Parkplatz in der Johann-Höllfritsch-Straße und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen.

Die Polizei nahm im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung unweit des Tatorts einen 18-Jährigen fest.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach fünf weitere Tatverdächtige festnehmen.

Zudem ergaben sich Hinweise, dass die sechs Tatverdächtigen auch mit einem Raub auf einen 28-Jährigen am 20.04.2025, ebenfalls in Wendelstein, in Verbindung zu bringen sind (berichtet mit der Meldung 412).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden die sechs Tatverdächtigen dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 18-Jährigen und vier weitere Tatverdächtige (19 Jahre bis 22 Jahre alt) wegen des Verdachts des Raubes Untersuchungshaftbefehle.

Die Ermittlungen des Fachkommissariats der Kriminalpolizei Schwabach dauern unterdessen weiter an. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem, ob die Tatverdächtigen mit weiteren Taten in Zusammenhang zu bringen sind.

Auskünfte zum Fortgang des Verfahrens erteilt nun die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Oberstaatsanwältin Heike Klotzbücher, unter der Telefonnummer 0911 321-2780.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl