BURGEBRACH, LKR. BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte auf einem Firmengelände bei Krumbach ein Muldenkipper vollständig aus. Die Kripo in Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Freitag, gegen 23 Uhr, geriet ein Lastwagen auf einem Firmengelände, etwa 200 Meter nördlich von Krumbach, in Brand. Die umliegenden Feuerwehren konnten die Flammen zwar löschen, allerdings entstand Totalschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro am Muldenkipper. Der an der Teerdecke entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.