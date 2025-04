WERTHEIM. Wie bereits am 26. April berichtet, kam es auf der A 3 auf Höhe Wertheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried hat nun eine Ermittlungskommission gegründet und wendet sich mit neuen Hinweisen an die Bevölkerung.





Am Freitag gegen 23:30 Uhr, blieb eine Sattelzugmaschine mit einer Panne auf der A3 auf Höhe Wertheim liegen. Der 65-jährige Fahrer brachte zuvor seinen Lkw noch auf dem Standstreifen zum Stehen und stieg aus. Ein weißer Kleintransporter erfasste den Mann und verletzte ihn tödlich. Während der Unfallverursacher davonfuhr, kam es zu Folgeunfällen. Hierbei prallte eine nachfolgende Sattelzugmaschine in den Anhänger des Pannen-Lkw, durchbrach die Mittelleitplanke und blockierte anschließend die Fahrbahn. Ein Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem querstehenden Lkw.



Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried hat eine Ermittlungskommission gegründet und wendet sich mit neuen Erkenntnissen an die Bevölkerung.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen weißen Renault Master aus dem Baujahr 2011 / 2012.

Bei dem Transporter fehlt das Glas des rechten Außenspiegels.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09302/910-0 bei der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried zu melden.