659. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Altstadt

Am Montag, 28.04.2025, gegen 16:30 Uhr, befand sich eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München in einer Umkleidekabine eines Kaufhauses im Bereich der Fußgängerzone. Eine männliche Person öffnete den Vorhang zur Umkleidekabine der 47-Jährigen und führte dabei sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Die 47-Jährige flüchtete aus der Umkleidekabine und informierte eine Mitarbeiterin des Kaufhauses über den Vorfall.

Zeitgleich befand sich eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München ebenfalls in einer Umkleidekabine des gleichen Kaufhauses. Dieselbe männliche Person wie im ersten Fall öffnete auch hier den Vorhang zur Umkleidekabine, betrat diese und drängte die 55-Jährige in die Ecke, ohne sie jedoch zu berühren.

Der Täter konnte durch Mitarbeiter des Kaufhauses festgehalten werden und wurde den zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben. Bei ihm handelt es sich um einen 46-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Tatverdächtige wurde wegen exhibitionistischer Handlungen angezeigt.

Im Laufe des Tages wird der 46-Jährige zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

660. Einbruch in eine Bildungseinrichtung – Hadern

In der Zeit von Freitag, 11.04.2025, 13:00 Uhr, bis Montag, 28.04.2025, 07:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unberechtigt in eine Bildungseinrichtung ein.

Dort durchsuchten sie mehrere Büroräume und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und einen Tresor. Danach verließen der oder die Täter die Bildungseinrichtung wieder und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nachdem die Polizei verständigt wurde, wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Blumenauer Straße, Wastl-Witt-Straße und Senftenauer Straße (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

661. Verkehrsdelikt – Grünwald

Am Montag, 28.04.2025, fuhr gegen 20:30 Uhr, ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw auf das Gelände der Polizeiinspektion 32 (Grünwald). Im Pkw befand sich zudem ein 4-jähriges Kind.

Während des Gesprächs mit den Wachbeamten wurde festgestellt, dass der 33-Jährige deutlich alkoholisiert war. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem 33-Jährigen durchgeführt.

Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und sein Führerschein beschlagnahmt. Das Kind wurde von einer Erziehungsberechtigten von der Polizeiinspektion abgeholt. Der 33-Jährige wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Der Grund, weshalb der Mann zur Polizeiinspektion fuhr, konnte aufgrund seiner Alkoholisierung nicht geklärt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

662. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person verletzt – Feldmoching-Hasenbergl

Am Montag, 28.04.2025, gegen 08:35 Uhr, fuhr ein 75-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad aus einer Grundstückausfahrt an der Dülferstraße heraus und beabsichtigte hinter einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw auf die Fahrbahn einzufahren.

Zeitgleich fuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Citroen Pkw auf der Dülferstraße in Richtung Rainfarnstraße, als der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn einfuhr.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 75-Jährige von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Hierbei wurde er verletzt. Unbeteiligte Zeugen informierten den Polizeinotruf 110.

Der 75-jährige Radfahrer wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der 75-Jährige keinen Fahrradhelm. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache führt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

663. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt – Altstadt

Am Dienstag, 03.12.2024, gegen 23:25 Uhr, befanden sich ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in Lüneburg und ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in Konstanz nach einem Fußballspiel im U-Bahnhof Fröttmaning. Beim Verlassen der U-Bahn zog ein bislang unbekannter Täter dem 19-Jährigen seinen Fan-Schal vom Körper. Als der 19-Jährige den Schal zurückforderte, drohte der unbekannte Täter ihm körperliche Gewalt an. Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Schal in unbekannte Richtung.

Am nächsten Tag erstattete der 19-Jährige bei einer Münchner Polizeiinspektion Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung.

Durch Auswertung der Videoanlagen im Bereich des U-Bahnhofes konnten Bilder des unbekannten Täters gesichert werden. Die Staatsanwaltschaft München I hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit den gesicherten Bildern stattgegeben.

Unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/084217/index.html sind diese eingestellt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank; er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke auf der ein Lorbeerkranz mit „72“ aufgedruckt war, schwarze Mütze ohne Aufschrift und ein Halstuch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Fröttmaning Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

664. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung einer Person – Bogenhausen

- siehe Medieninformation vom 19.04.2025, Nr. 606



Wie bereits berichtet, wird seit Freitag, 18.04.2025, gegen 17.30 Uhr, ein 77-Jähriger vermisst.

Von der Polizei wurden intensive Suchmaßnahmen an mehreren Tagen durchgeführt.

Am Dienstag, 29.04.2025, gegen 08:05 Uhr, bemerkte ein Passant eine leblose Person in einem Gebüsch im Bereich der Effner- und Lohengrinstraße. Er informierte sofort den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Ein Notarzt stellte sichere Todeszeichen fest und von der Polizei konnte die Person als der vermisste 77-Jährige identifiziert werden.

Die Ermittlungen zu dem Todesfall wurden vom Kommissariat 12 übernommen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.

665. Verkehrsunfall eines Streifenwagens; eine Person verletzt – Unterföhring

Am Montag, 28.04.2025, gegen 03:00 Uhr, fuhr eine Polizeibeamtin als Fahrerin eines Streifenwagens auf der Staatsstraße 2340 in Richtung Unterföhring.

Sie befand sich mit einem Polizeibeamten als Beifahrer auf einer Einsatzfahrt. Kurz vor der Überleitung auf den Föhringer Ring überholte die einen vor ihr fahrenden Pkw. Nach dem Überholvorgang geriet der Streifenwagen nach rechts in den Grünstreifen. Dort kam der Pkw nach einer Drehung zum Stehen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer blieb unverletzt. Der Streifenwagen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.