HILPOLTSTEIN. (434) Am vergangenen Wochenende (25.- 28.04.2025) brachen Unbekannte in eine Fima in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen.



Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr (Freitag) und 05:50 Uhr (Montag) verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Firmengebäude in der Bahnhofstraße. Die Täter entwendeten eine größere Menge leerer Druckerpatronen, welche wiederbefüllt werden sollten. Die Höhe des Entwendungsschadens beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.



Bereits in der Zeit vom 24.- 27.01.2025 brachen Unbekannte gewaltsam in dieselbe Firma ein und entwendeten ebenfalls leere Druckerpatronen. Hier betrug die Höhe des Entwendungsschadens circa 10.000 Euro.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Schwabach ermittelt derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich bitte beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 melden.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl