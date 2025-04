NÜRNBERG. (433) Am Montagvormittag (28.04.2025) verletzte ein 27-Jähriger Radfahrer einen 24-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer. Die Polizei sucht Tatzeugen.



Der 24-jährige Mann lief mit einem Begleiter gegen 10:00 Uhr die Gostenhofer Hauptstraße in Richtung Ludwigstraße. Im Bereich der Fußgängerampel am Plärrer blieben beide stehen und gerieten hier aus noch nicht bekannter Ursache in ein kurzes Streitgespräch mit einem Radfahrer. Dieser fuhr daraufhin weiter in Richtung Ludwigstraße, kehrte dann aber zurück und verletzte den 24-Jährigen im Bereich des Oberkörpers mit einem Messer.

Passanten verständigten umgehend die Polizei und sorgten sich um den Verletzten. Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gelang es im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen den Tatverdächtigen 27-jährigen Radfahrer im Bereich der Ottostraße festzunehmen. Hierbei stellten die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Der 24-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gefahren und befindet sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Der 27-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl