Am vergangenen Freitag (25.04.2025) haben Kriminalhauptkommissar Erwin Fuchs und der zuständige Ermittler der Kripo Deggendorf, Kriminalhauptkommissar Robert Scholz die Kleidungsstücke nach Zustimmung der Staatsanwaltschaft Deggendorf an eine gemeinnützige Organisation in Plattling zu karitativen Zwecken übergeben.

Veröffentlicht: 29.04.2025, 13.35 Uhr