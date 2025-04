WINDORF (BAB A 3), LKR. PASSAU. Nachdem der Fahrer eines Audis am Montag, 28.04.2025, gegen 17.00 Uhr die Anhaltesignale einer Streifenbesatzung der Bundespolizei zunächst ignorierte konnte der Mann auf der BAB A 3, Höhe Windorf, Richtung Grenzübergang, schließlich angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle und Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten in seinem Portemonnaie sowie in einem Versteck im Fahrzeug über 30.000 Euro Bargeld. Da der 39-Jährige über die Herkunft des Geldes keine plausiblen Angaben machen konnte bzw. keine Nachweise über die Herkunft vorweisen konnte wurde das Bargeld zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Der Fahrer wurde nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen; die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche dauern an.

Einziehung von Vermögen unklarer bzw. krimineller Herkunft leichter möglich

Mit der Strafrechtsänderung 2017 können die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte Vermögenswerte mit unklarer bzw. krimineller Herkunft leichter einziehen – der Nachweis einer konkreten strafbaren Handlung ist hierfür nicht notwendig. Es reichen Indizien dafür, dass die sichergestellten Gelder allgemein aus (irgendwelchen) Straftaten stammen. Auch die niederbayerischen Polizeidienststellen gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft München und den Justizbehörden vor Ort greifen vermehrt auf die rechtlichen Möglichkeiten zurück, um Taterträge zu sichern – denn: „Straftaten dürfen sich nicht lohnen“.

Veröffentlicht: 29.04.2025, 10.15 Uhr