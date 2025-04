HERGATZ. Bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der B12 bei Wohmbrechts sind sowohl ein Kradfahrer als auch eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt worden. Laut bisherigen Erkenntnissen fuhr die Autofahrerin aus der Itzlinger Straße und wollte nach links auf die B12 in Richtung Wohmbrechts abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Folge dessen zu einem Zusammenstoß mit einem aus Wohmbrechts kommenden Kradfahrer. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr Wohmbrechts befreite die eingeklemmte Autofahrerin aus ihrem Pkw. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt, jeweils mit einem Rettungshubschrauber, in zwei naheliegende Kliniken geflogen. Die Bundesstraße war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für ca. vier Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 25.000 Euro. (PI Lindenberg)

