NEU-ULM. Am 28.04.2025 gegen 13:00 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Memminger Straße und Albert-Schweitzer-Straße in Neu-Ulm. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem PKW auf der rechten Fahrspur der Memminger Straße in südlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Kreuzung zur Albert-Schweitzer-Straße wechselte diese aufgrund eines an der Ausfahrt Albert-Schweitzer-Straße stehenden bislang unbekannten Fahrzeuges, unvermittelt auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einem ebenfalls dort fahrenden PKW. Durch die Kollision wurde der geschädigte PKW gegen die am Unfallort befindliche Fußgängerlichtzeichenanlage der Mittelinsel geschleudert. Durch den Aufprall wurde die Lichtzeichenanlage aus der Verankerung gerissen und traf auf eine junge Frau, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf der Verkehrsinsel befand. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Fahrzeugführer leicht und die junge Frau schwer verletzt. Alle drei wurden jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser zur weiteren ärztlichen Versorgung transportiert. In wie weit der unbekannte Fahrzeugführer, welcher aus der Albert-Schweitzer-Straße nach rechts in Fahrtrichtung Senden abbog, am Unfallgeschehen beteiligt war, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden der beschädigten Fahrzeuge, sowie Verkehrseinrichtungen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Die Lichtzeichenanlage wurde durch die Stadtwerke Ulm in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr abgesichert. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme musste die Memminger Straße zwischen den Kreuzungen Albert-Schweitzer-Straße und Martin-Luther-King-Allee für ca. zwei Stunden voll und im Anschluss teil-gesperrt werden. Insgesamt waren fünf Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm, die Feuerwehren Neu-Ulm und Ludwigsfeld mit 14 und sechs Einsatzkräften, sowie drei Rettungswägen und zwei Notärzten am Unfallort eingesetzt. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten und sachdienliche Angaben tätigen können, sowie der unbekannte Fahrzeugführer werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 in Verbindung zu setzen. (PI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).