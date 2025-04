OSTERHOFEN: Seit dem heutigen Montag, dem 28.04.2025, wird die 61jährige Fr. Waltraud Turzer aus 94486 Osterhofen vermisst. Sie hat zu Fuß ihr Haus in Osterhofen in unbekannte Richtung verlassen. Sie führt ihren Hund, einen Yorkshire Terrier, mit sich. Umfangreiche Suchmaßnahmen nach ihr verliefen bisher ohne Erfolg. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Fr. Turzer geben kann, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Plattling unter der Telefonnummer 09931/9164-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Beschreibung von Fr. Turzer:

Name: Turzer

Vorname: Waltraud

Geburtsdatum: 61 Jahre alt

Größe: 170 cm

Figur: schlank

Haare: dunkel, kurz

Nationalität: deutsch

Sprache/Dialekt: deutsch

Geschlecht: weiblich

Hinweis. Fr. Turzer ist üblicherweise Brillenträgerin. Sie hat das Haus jedoch ohne ihre Brille verlassen. Somit trägt sie die auf dem Foto zu sehende Brille nicht.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Wolfgang Stegbauer, EPHK, Tel: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 28.04.2025 um 18:25 Uhr