VOHENSTRAUß. LKR. NEUSTADT a.d.W. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Montag, den 28.04.2025, den Leiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß, Polizeihauptkommissar Dominik Plank und führte Polizeihauptkommissar Wolfgang Achtert als neuen Dienststellenleiter in sein Amt ein.

Am 28. April 2025 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Vohenstrauß in das Rathaus der Stadt Vohenstrauß geladen. Vor etwa 90 Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger den vorübergehenden Dienststellenleiter, Polizeihauptkommissar Dominik Plank, der die Dienststelle seit 11. November 2025 im Rahmen seiner Führungsbewährung für das Personalauswahl und -entwicklungsverfahren zum Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene leitete.

In seiner Festrede skizzierte Schöniger die wichtigsten Eckpunkte der Polizeiinspektion Vohenstrauß, deren Zuständigkeitsbereich neben den Stadtgebieten Vohenstrauß und Pleystein auch weitere 11 Märkte und Gemeinden umfasst. Die Polizei in Vohenstrauß ist damit für die Sicherheit von rund 29.000 Einwohnern im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab verantwortlich. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und professionelle Arbeit.

Mit Polizeihauptkommissar Wolfgang Achtert stellte Schöniger den neuen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß vor. Der im Landkreis Neustadt a.d.W. wohnenden Hauptkommissar war zuletzt als stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Waldsassen tätig.

Vita POK Dominik Plank

Dominik Plank startete 2008 seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene bei der Bereitschaftspolizei in Nabburg. Nachdem er in München bei der Bereitschaftspolizei seinen Dienst verrichtete, war er für knapp sechs Jahre als Wach- und Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Nürnberg Ost eingesetzt. Dort legte er den Grundstein für den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene, wobei er das Studium mit einem hervorragenden Ergebnis abschließen konnte.

Als Polizeikommissar wurde Plank stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Schwandorf und wurde nach kontinuierlich guten Leistungen in das Personalauswahl- und -entwicklungsverfahren des Polizeipräsidiums Oberpfalz für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene aufgenommen. In diesem Zusammenhang leistete Plank im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums, der Kriminalpolizeiinspektion Weiden, der Polizeiinspektion Weiden sowie dem Sachgebiet E3 des Polizeipräsidiums Oberpfalz seinen Dienst. Zum 11. November übernahm er im Rahmen dieses Verfahrens die Leitung der Polizeiinspektion Vohenstrauß.

Vita PHK Wolfgang Achtert

Polizeihauptkommissar Wolfgang Achtert begann seine polizeiliche Laufbahn im September 1987 mit der Einstellung bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg in der 2. Qualifikationsebene. Nach Abschluss der Ausbildung leistete er, zunächst als Angehöriger des Unterstützungskommandos und später als Wach- und Streifenbeamter, weiterhin in Nürnberg seinen Dienst.

Nach seiner Versetzung zur Grenzpolizeiinspektion Waidhaus und somit zum Polizeipräsidium Oberpfalz im Jahr 1997 wurde Achtert zum Aufstieg in den gehobenen Dienst zu gelassen und studierte von 2002 – 2004 an der Hochschule für den öffentliche Dienst - Fachbereich Polizei.

Anschließend war bei verschiedenen Inspektionen der Schutzpolizei, sowie der Einsatzzentrale des damaligen Direktionsbereich Weiden i.d.OPf. tätig.

Ab 2008 wechselte der Hauptkommissar zur Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. und wurde dort in verschiedenen Kommissariaten verwendet, bevor er 2022 als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Waldsassen eingesetzt wurde.

Zum 01. Mai 2025 übernimmt Achtert nun die Leitung der Polizeiinspektion Vohenstrauß.

Der 56-jährige ist verheiratet und lebt zusammen mit seiner Frau und den beiden erwachsenen Söhnen im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab.