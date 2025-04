WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Am Montagnachmittag kam es in einer Asylbewerberunterkunft in der Mengersreuther Straße in Weidenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei erlitten drei Personen Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 23-jähriger Tatverdächtiger gegen 15.30 Uhr in der Unterkunft eine Frau und zwei Männer attackiert und verletzt haben. Alle drei Verletzten befinden sich derzeit in medizinischer Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern. Der Tatverdächtige, ein Bewohner der Unterkunft, wurde festgenommen. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Beamten sichern unter anderem Spuren und führen erste Befragungen durch.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bayreuth die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die näheren Umstände der Tat sind Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen. Zu ihnen kann derzeit keine Auskunft gegeben werden.