KIRCHBERG, LKRS.ERDING.Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens, dem Tatvorwürfe aus dem Bereich der häuslichen Gewalt zugrunde liegen, sucht die Kriminalpolizei Erding nach einem Zeugen. Er hatte der Geschädigten Hilfe geleistet.

Bereits am Freitag, dem 21.03.2024, soll es im Kirchberger Ortsteil Baustarring zu einem körperlichen Übergriff in der Wohnung einer 35-jährigen Frau gekommen sein. Diese verließ in einem Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und dem darauffolgenden Samstag, 04:00 Uhr, verletzt die Wohnung.

Etwa auf Höhe der Hausnummer 18 gelang es ihr, einen vorbeifahrenden Autofahrer anzuhalten und um Hilfe sowie um die Verständigung der Polizei zu bitten. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sich der Ersthelfer jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Bisher gelang es nicht, diesen wichtigen Zeugen ausfindig zu machen. Die Kriminalpolizei bittet die betreffende Person daher dringend darum, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.