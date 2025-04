MISTELGAU, LKR. BAYREUTH. Am Montag geriet eine Scheune in Braunersberg, einem Ortsteil von Mistelgau, in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Bewohner wählten um kurz nach 12 Uhr den Notruf, da in einem Scheunenanbau des Wohnhauses ein Brand ausgebrochen war. Zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie Angehörige des Rettungsdienstes und mehrere Polizeistreifen fuhren zu dem Anwesen nach Braunersberg. Durch ihr schnelles Eingreifen konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude und den nahegelegenen Wald verhindern. Trotzdem brannte die Scheune komplett aus. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Eurobereich. Glücklicherweise wurden durch das Feuer keine Personen verletzt. Insgesamt waren etwa 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei im Einsatz. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an (Stand 15.30 Uhr).

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur derzeit unklaren Brandursache aufgenommen.