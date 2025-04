AMBERG. Am Freitag, 25.04.2025, kam es zur Mittagszeit zum Brand einer kleinen Scheune in einem Schrebergarten in Alt-Eglsee. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In den Mittagsstunden des 25.04.2025 wurde ein Autofahrer auf eine Rauchentwicklung an einer kleinen Scheune in einem Schrebergarten in Alt-Eglsee, Stadt Amberg, aufmerksam.

Bei einer daneben befindlichen größeren Scheune wurde ebenfalls eine Brandquelle festgestellt.

Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden, eine Gefahr des Übergriffs auf benachbarte Wohngebäude bestand nicht. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zur Erforschung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Amberg die weiteren Ermittlungen übernommen.

Personen, die etwas zur Entstehung des Brandes sagen können, werden gebeten, sich unter 09621/890-0 an die KPI Amberg zu wenden.