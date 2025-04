BURGLENGENFELD. Wie bereits berichtet, ist am frühen Montagmorgen, 28.04.205, ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Jetzt fand die Brandortbegehung statt.

Nach dem Brand am Montag gegen 02:55 Uhr in einer Wohnung in der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Burglengenfeld muss jetzt die Brandursache ermittelt werden. Heute fand die Brandortbegehung statt. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Derzeit wird eher davon ausgegangen, dass der Brand in der Küche ausgelöst wurde. Näheres müssen die Ermittler noch klären. Außerdem wurden Spuren gesichert und Befragungen durchgeführt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Montagmorgen schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die 57-jährige Bewohnerin konnte das Haus noch rechtzeitig verlassen, erlitt aber eine leichte Rauchgasvergiftung. Sechs weitere Hausbewohner des Mehrfamilienhauses konnten dieses unverletzt verlassen.

Der entstandene Sachschaden wird momentan auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Burglengenfeld ermittelt.