SELB, LKR. HOF. Am Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Selb ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 16 Uhr bis 19 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung ein. Das Mehrfamilienhaus befindet sich in der Jahnstraße gegenüber dem Schulgelände. Die unbekannten Täter verschafften sich über das Treppenhaus und die Wohnungstüre Zutritt zur Wohnung. Hier konnten sie Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich sowie einen Laptop der Marke Lenovo im Wert von zirka 350 Euro erbeuten. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Jahnstraße bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/7040 zu melden.